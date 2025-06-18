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Киву — первый тренер «Интера» со времён Пиоли, который не смог победить в дебютном матче

Киву — первый тренер «Интера» со времён Пиоли, который не смог победить в дебютном матче
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Кристиан Киву стал первым тренером «Интера» с 2016 года, который не смог одержать победу в своём дебютном матче в статусе главного тренера команды, сообщает статистический портал Opta.

«Интер» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (1:1) в первой встрече под руководством Киву на групповом этапе клубного чемпионата мира в США.

Пиоли, который в ноябре 2016 года провёл дебютную официальную игру у руля «Интера», сыграл вничью с «Миланом» (2:2). Назначенные после Пиоли тренеры Лучано Спаллетти, Антонио Конте и Симоне Индзаги выиграли свои первые матчи.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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