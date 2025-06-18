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«Динамо» близко к трансферу Ивана Сергеева за € 4,5 млн

«Динамо» близко к трансферу Ивана Сергеева за € 4,5 млн
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«Динамо» близко к договорённости по трансферу форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сумма будущего трансфера должна составить € 4,5 млн. Сергеев отклонил опцию с возвращением в «Зенит» с последующей арендой в «Сочи» и настроен перейти в «Динамо»

30-летний Сергеев вернулся из «Зенита» в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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