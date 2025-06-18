«Манчестер Сити» — «Видад»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась

Сегодня, 18 июня, проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и марокканский «Видад». Команды играют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Игра стартовала в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.