«Манчестер Сити» — «Видад»: Фоден на второй минуте открыл счёт в матче клубного ЧМ-2025

В эти минуты на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США) проходит матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и марокканский «Видад». «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На второй минуте полузащитник «горожан» Филип Фоден открыл счёт после удара из-за штрафной площади.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.