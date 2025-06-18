«Крылья Советов» проведут три контрольных матча на летнем предсезонном сборе

«Крылья Советов» проведут три контрольных матча на летнем сборе, сообщается в телеграм-канале самарской команды.

Соперниками «Крыльев Советов» станут саратовский «Сокол», челнинский «КАМАЗ» и грозненский «Ахмат». Даты встреч будут объявлены позже.

Ранее «Крылья Советов» в клубных соцсетях объявили о выходе из отпуска. Команда приступила к подготовке к новому сезону под руководством Магомеда Адиева. Из основной команды на сборы прибыли лишь девять футболистов: Сергей Песьяков, Евгений Фролов, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Кирилл Печенин, Роман Евгеньев, Дмитрий Иванисеня, Сергей Бабкин и Владислав Шитов. Остальные игроки присоединятся позднее.