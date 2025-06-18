Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Видад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» проведут три контрольных матча на летнем предсезонном сборе

«Крылья Советов» проведут три контрольных матча на летнем предсезонном сборе
Комментарии

«Крылья Советов» проведут три контрольных матча на летнем сборе, сообщается в телеграм-канале самарской команды.

Соперниками «Крыльев Советов» станут саратовский «Сокол», челнинский «КАМАЗ» и грозненский «Ахмат». Даты встреч будут объявлены позже.

Ранее «Крылья Советов» в клубных соцсетях объявили о выходе из отпуска. Команда приступила к подготовке к новому сезону под руководством Магомеда Адиева. Из основной команды на сборы прибыли лишь девять футболистов: Сергей Песьяков, Евгений Фролов, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Кирилл Печенин, Роман Евгеньев, Дмитрий Иванисеня, Сергей Бабкин и Владислав Шитов. Остальные игроки присоединятся позднее.

Материалы по теме
«Крылья Советов» объявили о выходе из отпуска. В расположение клуба приехали 9 футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android