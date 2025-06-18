Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Видад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший футболист Коркин умер в возрасте 61 года из-за полученных ожогов от пожара

Бывший футболист Коркин умер в возрасте 61 года из-за полученных ожогов от пожара
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий липецкого футбольного клуба «Металлург» Геннадий Коркин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Мужчина скончался в больнице от ожогов.

На прошлой неделе в доме футболиста под Липецком случился пожар. Коркин в этот момент находился внутри, ему удалось выскочить из огня, в пылающей форме добежать до пруда и нырнуть в воду. Однако 78% тела были обожжены, мужчина впал в кому и скончался 18 июня.

Коркин провёл за «Металлург» 132 матча во всех турнирах, в которых забил 64 гола. Также он выступал за «Спартак» из Орджоникидзе (ныне «Алания»), минское «Динамо», финский «ПК-37», кипрский «Олимпиакос», «Спартак» из Анапы и иркутскую «Звезду». После завершения карьеры долгое время работал в «Металлурге».

Геннадия Коркина похоронят на кладбище в селе Грязном рядом с отцом. Время и место прощания будут известны позже.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android