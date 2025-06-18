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Манчестер Сити — Видад. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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19:00 Мск
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«Манчестер Сити» — «Видад»: Доку забил второй мяч «горожан» в матче клубного ЧМ-2025

«Манчестер Сити» — «Видад»: Доку забил второй мяч «горожан» в матче клубного ЧМ-2025
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В эти минуты на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США) проходит матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и марокканский «Видад». «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Перерыв
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2'     2:0 Доку – 42'    

На 42-й минуте второй гол «горожан» забил Жереми Доку, ему ассистировал Филип Фоден.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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