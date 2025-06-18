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Мудрику грозит дисквалификация до 4 лет за допинг, FA предъявила игроку обвинения

Мудрику грозит дисквалификация до 4 лет за допинг, FA предъявила игроку обвинения
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Федерация футбола Англии (FA) официально предъявила обвинения украинскому нападающему «Челси» Михаилу Мудрику, в допинг-пробе которого ранее обнаружили запрещённое вещество мельдоний, сообщает The Telegraph.

В декабре прошлого года стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, сторона футболиста заявила, что игрок не нарушал антидопинговые правила осознанно.

24-летнему игроку «Челси» может грозить дисквалификация на срок до четырёх лет.

«Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, утверждая, что в его пробе присутствовало запрещённое вещество, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопинговых правил FA. Поскольку это продолжающееся дело, мы не можем сейчас давать дальнейшие комментарии», — приводит The Telegraph слова представителя FA.

Отмечается, что Мудрик нанял тех же адвокатов, которые работали с Полем Погба во время его допингового дела. Изначально французу также грозила дисквалификация до четырёх лет, однако срок удалось сократить до 18 месяцев.

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