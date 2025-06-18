Экс-игрок «Барселоны» Деулофеу: «Барса» могла быть более терпеливой по отношению ко мне

Бывший нападающий «Удинезе» и «Барселоны» Жерар Деулофеу поделился мнением о факторах, которые помешали ему реализовать себя в каталонском клубе.

В «Милане» я смотрелся великолепно. «Барса» пообещала мне кое-что, но не выполнила. Если бы у меня был длинный контракт, как они мне обещали, я бы остался на более долгое время. Очень трудно было играть в основном составе, когда в команде есть Месси, Суарес и другие нападающие, однако я приспособился к роли запасного и не думаю, что действовал плохо. Они не давали мне много возможностей, и в конце концов мне пришлось уйти, чтобы зарабатывать на жизнь, хотя у меня есть ощущение, что «Барса» могла быть более терпеливой по отношению ко мне.

Я хотел добиться успеха в «Барсе», однако этого не случилось. Мне жаль, что я не преуспел в «Барсе», хотя я горжусь своей профессиональной карьерой. Думаю, на мне также лежала ответственность, потому что мне не хватало зрелости, особенно во время начала работы с первой командой», — сказал Деулофеу в интервью для Sport.es.