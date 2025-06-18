Фабио Капелло назвал игрока, которому он вручил бы «Золотой мяч» — 2025

Бывший главный тренер «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло заявил, что вручил бы «Золотой мяч» — 2025 17-летнему вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.

«С учётом его возраста и того, что он сделал в этом сезоне, для меня он заслуживает награды», – приводит слова Капелло Marca.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» и за сборную Испании с 2023 года. В составе сине-гранатовых вингер дважды выигрывал чемпионат Испании, по одному разу – Кубок и Суперкубок страны. С национальной командой Ямаль завоевал титул чемпиона Европы, а также взял серебро Лиги наций УЕФА.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 55 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 25 результативных передач.