Талибы пригласили сборную России по футболу на товарищеский матч с Афганистаном

Сборная России по футболу получила приглашение провести товарищескую встречу с командой Афганистана в Кабуле.

«Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами. Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошёл в России, но также ждём вас у себя и приглашаем в Афганистан», — приводит «РИА Новости Спорт» слова заместителя министра промышленности и торговли страны Ахмадуллы Захида.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.