«Манчестер Сити» — «Видад»: «горожане» ведут в счёте после первого тайма матча клубного ЧМ

В эти минуты на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США) проходит матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и марокканский «Видад». Счёт после первого тайма — 2:0 в пользу «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На второй минуте счёт открыл Филип Фоден, на 42-й минуте отличился Жереми Доку, Фоден записал в актив голевую передачу.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.