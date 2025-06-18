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Манчестер Сити — Видад. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Манчестер Сити — Видад, результат матча 18 июня 2025, счёт 2:0, клубный ЧМ по футболу 2025

«Манчестер Сити» обыграл «Видад» в матче клубного ЧМ, Шерки и Рейндерс дебютировали
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Сегодня, 18 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США) прошёл матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между английским «Манчестер Сити» и марокканским клубом «Видад». «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2'     2:0 Доку – 42'    
Удаления: Льюис – 88' / нет

На второй минуте счёт открыл Филип Фоден, на 42-й минуте второй гол «горожан» забил Жереми Доку, Фоден ассистировал бельгийцу. На 88-й минуте с поля был удалён защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис.

За английскую команду дебютировали Тейани Рейндерс и Райан Шерки, они вышли на поле в стартовом составе, нидерландец отыграл весь матч, француз был заменён на 60-й минуте. Также по ходу второго тайма на поле вместо Фодена вышел Родри, который провёл вторую игру после травмы колена.

В следующей встрече группы G команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ (23 июня), «Видад» днём ранее сразится с туринским «Ювентусом».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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