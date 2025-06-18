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Отец Кузяева раскрыл причину ухода Далера из «Гавра»

Отец Кузяева раскрыл причину ухода Далера из «Гавра»
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Адьям Кузяев, отец бывшего полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о причинах ухода футболиста из французской команды.

«Мне бы хотелось поблагодарить футбольный клуб «Гавр» и его болельщиков за сотрудничество и поддержку. Далер провёл два интересных и насыщенных сезона в одной из сильнейших лиг Европы. Из топ-5 чемпионатов только «Гавр» сделал сыну конкретное приглашение два года назад. Мы это очень ценим и хотим пожелать команде всего наилучшего в будущем.

Во вторник прошла информация о том, что Далер покидает «Гавр», но на самом деле решение было принято не вчера, а ещё зимой, до старта весенней части чемпионата. «Гавр», как и большинство французских клубов, испытывает серьёзные финансовые проблемы из-за снижения доходов от телевизионных контрактов. Поэтому клуб не стал препятствовать игрокам при поиске новых команд. И у Далера было предложение зимой, но он посчитал, что не может оставить команду в трудное время, а должен максимально помочь ей в борьбе за выживание в Лиге 1. Он был уверен, что «Гавру» по силам решить эту задачу. В итоге так и случилось», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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