Сторона Мудрика отказалась комментировать официальные обвинения от FA футболисту

Сторона нападающего «Челси» Михаила Мудрика отказалась комментировать официальные обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении футболиста.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, позиция Мудрика остаётся неизменной. В декабре футболист заявлял, что обвинения в употреблении допинга «стали для него шоком», он утверждал, что не употреблял запрещённые вещества и не нарушал правила.

Сегодня FA официально предъявила обвинения Мудрику, в допинг-пробе которого ранее обнаружили запрещённое вещество мельдоний. 24-летнему игроку «Челси» может грозить дисквалификация на срок до четырёх лет.