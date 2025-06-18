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Адьям Кузяев: тренер «Гавра» преподнёс Далеру на прощание подарок

Адьям Кузяев: тренер «Гавра» преподнёс Далеру на прощание подарок
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Адьям Кузяев, отец бывшего полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, почему футболист не играл весной.

«Я хотел бы внести ясность, почему Далер не выходил на поле весной. В прессе писали о недоверии тренера Дидье Дигара к моему сыну. Это неправда. У них сложились хорошие, рабочие отношения. В интервью Дигар лестно отзывался о профессионализме Далера. На прощание он лично от себя преподнёс сыну подарок на память о совместной работе, что само по себе о многом говорит.

А не играл Далер по совсем другой причине. Кто внимательно следит за выступлениями «Гавра», знают, что на первый матч весенней части сезона, с одним из лидеров «Марселем», сын вышел в стартовом составе. И показал уверенную игру. Но травма, полученная в конце первого тайма, оказалась серьёзнее, чем мы ожидали. Снимая мяч в подкате с ноги соперника, Далер получил сильнейший удар по голени. Была надежда, что дело обойдётся ушибом. Гематома три недели не позволяла поставить точный диагноз. Когда воспаление сошло, врачи выявили у сына трещину в малой берцовой кости. К середине весны Далер восстановился, но последствия травмы не позволяли ему играть в полную силу. К счастью, сейчас уже все проблемы в прошлом», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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