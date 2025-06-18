Пети: Ямаль сильнее, чем был Месси в этом возрасте

Бывший французский футболист Эммануэль Пети заявил, что 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сильнее, чем был нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в этом возрасте.

«Ямаль — самый ценный игрок на планете. Он причина, по которой вы тратите деньги на просмотр матчей вживую и по телевизору. Всякий раз, когда он касается мяча, что-то происходит. Он обладает видением поля, техникой и может так много всего творить, хотя ему только 17 лет. Не хватит слов, чтобы его описать. Ямаль сильнее, чем был Месси в этом возрасте.

Ламин постоянно делает разницу в больших матчах, в 99% случаев демонстрирует то, чего вы ожидаете от лучших футболистов в игре, а ему всего 17. Я надеюсь, что он сможет продолжить в том же духе, чтобы повторить карьеру Месси или Роналду. Он очень зрелый футболист для 17 лет, и у него собственный подход к тому, как вести себя с прессой и в социальных сетях», — приводит слова Пети Goal со ссылкой на Talksport.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 25 результативных передач.