Отец Кузяева рассказал о вариантах продолжения карьеры Далера

Адьям Кузяев, отец бывшего полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, ответил на вопрос о будущем футболиста после ухода из французской команды.

«Сейчас Далер в отпуске, отдыхает. Есть несколько вариантов продолжения карьеры — как в России, так и за рубежом. Мы не спешим — анализируем ситуацию, контактируем с клубами, думаем, чтобы в конечном итоге принять правильное решение», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Кузяев пополнил состав «Гавра» летом 2023 года. За этот период он сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.