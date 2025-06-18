«Крылья Советов» возьмут Ракова в аренду у «Локомотива» до конца сезона

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков проведёт сезон-2025/2026 в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. Это подтверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

20-летний Раков перейдёт в «Крылья» на правах бесплатной аренды до конца сезона без права выкупа. Зарплату Ракова в размере 1,5 млн рублей в месяц будет платить клуб из Самары. В четверг футболист должен вылететь в расположение «Крыльев».

Ранее об аренде игрока в «Крылья Советов» сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Раков провёл 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.