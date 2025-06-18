Алекс Фергюсон рассказал о своём худшем трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон ответил на вопрос о своём худшем трансфере за всё время работы в стане «красных дьяволов». По мнению специалиста, таковым стал Оуэн Харгривз, которого манкунианцы купили у «Баварии» за € 25 млн в 2007 году.

«Мы стали готовить предложение по Харгривзу, но у меня были сомнения. Я ощущал, будто что-то не так. Его агентом был приятный человек, юрист. Я сказал, что «Манчестер Юнайтед» поможет ему стать лучше, однако всё вышло просто ужасно.

В нём не было уверенности, он не проявлял характера при преодолении трудностей. Одна из наиболее неудачных сделок в моей карьере», — сказал Фергюсон в автобиографическом фильме Never Give In.

Харгривз за четыре года сыграл 39 матчей за «МЮ», забив два гола и отдав две голевые передачи.