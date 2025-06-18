Капелло: Анчелотти — лучший тренер в мире, который способен побеждать без лишнего шума

Бывший главный тренер «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло назвал Карло Анчелотти, возглавляющего сборную Бразилии, лучшим тренером мира.

«Он лучший тренер в мире, обладающий уникальной способностью управлять командой и побеждать без лишнего шума. Тренировать сборную очень сложно, но если вы добьётесь успеха и в этом...» — приводит слова Капелло Marca.

Карло Анчелотти занимал должность главного тренера мадридского «Реала» с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025 год. 12 мая сборная Бразилии объявила о назначении Анчелотти главным тренером национальной команды. Соглашение с Анчелотти рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года. Он стал первым иностранным тренером в бразильской национальной команде.