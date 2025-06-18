Защитник «Ливерпуля» Робертсон дал согласие на переход в «Атлетико» — AS

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон одобрил идею с переходом в мадридский «Атлетико», сообщает испанское издание AS.

По данным источника, 31-летний шотландец хочет продолжать играть на элитном уровне в одной из европейских команд и выступать в Лиге чемпионов. Отмечается, что после перехода в «Ливерпуль» венгерского защитника Милоша Керкеза на позиции Робертсона в английской команде усилится конкуренция, поэтому игрок думает о смене клуба.

Контракт Робертсона с «Ливерпулем» завершается летом 2026 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.