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Новичок «МЮ» Кунья сыграл в уличный футбол во время отпуска

Новичок «МЮ» Кунья сыграл в уличный футбол во время отпуска
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья опубликовал в соцсетях видео, на котором он сыграл с друзьями в уличный футбол во время отпуска, находясь в родном городе Жуан-Песоа на востоке Бразилии.

Игра продлилась 10 минут, но нападающий успел продемонстрировать за это время свои профессиональные навыки.

В минувшем сезоне Кунья принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «волками» было рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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