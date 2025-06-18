«Зенит» назвал соперника, с которым сыграет на летних сборах

«Зенит» в рамках летних сборов сыграет с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба с берегов Невы.

Матч состоится 3 июля в «Газпром»-академии сине-бело-голубых. Встреча начнётся в 19:00 мск. Игру в прямом эфире покажет «Зенит-ТВ» на официальном сайте и в клубных соцсетях. Информация о продаже билетов будет опубликована дополнительно.

Ранее петербуржцы дважды встречались с этой командой и одержали две победы — со счётом 2:1 в Санкт-Петербурге и 1:0 – в Махачкале.

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 66 очков. «Динамо» Мх расположилось на 11-м месте (29 очков).