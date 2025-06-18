Голкипер «Ливерпуля» Ярош перешёл в «Аякс» на правах аренды

Чешский голкипер «Ливерпуля» Витезслав Ярош перешёл в «Аякс» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Перед уходом 23-летний чех подписал новый долгосрочный контракт с мерсисайдцами. Во второй половине сезона-2023/2024 Ярош находился в аренде в австрийском «Штурме». Он провёл за команду 21 матч, пропустил 20 мячей и семь раз отыграл «на ноль».

К «Ливерпулю» футболист присоединился в 2017 году, перейдя из пражской «Славии». Голкипер дебютировал за основную команду в прошлом сезоне. Напомним, минувший сезон оказался триумфальным для «Ливерпуля» — клуб стал чемпионом Англии.