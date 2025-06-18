«Это синий цвет «Шальке». Ты издеваешься?» Клопп — о подарке от экс-игрока «Ливерпуля»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о подарке от экс-защитника английской команды Рагнара Клавана.

Клопп принял участие в интервью на канале Клавана, а в конце видеоролика получил от бывшего эстонского футболиста подарок — синюю футболку с надписями «Команда Клавана» и «Футбол для всех» на спине. Таким образом Клаван поблагодарил Клоппа за совместную работу в «Ливерпуле».

«Это классно, спасибо. Но это синий цвет «Шальке». Ты издеваешься?» — сказал Клопп и посмеялся.

Ранее Клопп работал в Германии в «Майнце» и дортмундской «Боруссии». «Шальке» — один из главных соперников «Боруссии», противостояние между командами носит название «Рурское дерби».

Последним клубом Клоппа стал «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. За это время «красные» выиграли чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.