Полузащитник «Манчестер Сити» Фоден высказался о победе над «Видадом» на КЧМ-2025

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу «горожан» над «Видадом» (2:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Игрок отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

«Временами приходилось трудно из-за жары. Они были топовой командой в контратаках. Турнир очень важен не только для меня, но и для всех игроков. Сейчас важно набраться смелости в этом большом соревновании», — приводит слова Фодена пресс-служба ФИФА.

В следующей встрече группы G команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ (23 июня).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.