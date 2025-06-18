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Полузащитник «Манчестер Сити» Фоден высказался о победе над «Видадом» на КЧМ-2025

Полузащитник «Манчестер Сити» Фоден высказался о победе над «Видадом» на КЧМ-2025
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу «горожан» над «Видадом» (2:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Игрок отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2'     2:0 Доку – 42'    
Удаления: Льюис – 88' / нет

«Временами приходилось трудно из-за жары. Они были топовой командой в контратаках. Турнир очень важен не только для меня, но и для всех игроков. Сейчас важно набраться смелости в этом большом соревновании», — приводит слова Фодена пресс-служба ФИФА.

В следующей встрече группы G команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ (23 июня).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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