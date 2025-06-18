Семак рассказал, когда Караваев вернётся в состав «Зенита» после разрыва ахилла

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках возвращения защитника Вячеслава Караваева в состав.

Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия в январе в ходе тренировочного сбора «Зенита» в Катаре. Игроку была сделана операция. Ориентировочный срок восстановления составляет семь месяцев.

— Будет ли Вячеслав Караваев готов к началу нового сезона?

— Нет. У него серьёзная травма, которая требует длительного восстановления. В ближайшее время он точно не будет работать. В лучшем случае он вернётся осенью. Более точные даты станут понятны позднее, пока мы на него рассчитывать не можем, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».