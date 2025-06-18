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Реал Мадрид — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: Гонсало Торрес вывел «сливочных» вперёд на 34-й минуте

«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: Гонсало Торрес вывел «сливочных» вперёд на 34-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречаются испанский «Реал» Мадрид и саудовский «Аль-Хиляль». Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). На данный момент счёт 1:0 в пользу «Реала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Перерыв
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

Гонсало Торрес на 34-й минуте вывел испанскую команду вперёд.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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