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Семак назвал дату, когда все футболисты «Зенита» прибудут в расположение команды

Семак назвал дату, когда все футболисты «Зенита» прибудут в расположение команды
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда команда начнёт работать на летних сборах в полном составе.

18 июня футболисты «Зенита» вышли из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр и провела тренировку.

— Сегодня стартуют летние сборы. В чем особенность первого тренировочного дня?
— Никаких особенностей нет — это обычное начало тренировочных сборов. Те игроки, которые были задействованы в играх своих сборных, присоединятся к нам чуть позже. Первые два дня у нас также посвящены медосмотру по группам, и занятия будут лёгкими, а затем мы начнем проводить тестирования и выполнять полноценную работу.

— Когда команда соберётся в полном составе?
— 27-го числа сборники присоединяются к нам, с этого дня мы начинаем работать в полном составе.

— Поведайте, пожалуйста, о грядущих товарищеских матчах. Что ждёт «Зенит» на летних тренировочных сборах?
— Мы играем 29 июня с «Црвеной Звездой» в Сочи, играем 3 июля с «Динамо» из Махачкалы, они прилетят к нам, и есть ещё две игры, которые требуют окончательного подтверждения. Они тоже будут сыграны в Петербурге, но пока не определены на 100%.

— Последний сезон завершился для «Зенита» чуть раньше, чем год назад. В матче за Суперкубок «Зенит» тоже играть не будет. Насколько это внесло коррективы в летний тренировочный сбор?
— Небольшие коррективы есть — мы начинаем сезон на неделю позже, поэтому у нас есть время на то, чтобы спокойно подготовиться к первому официальному матчу. Ждём календарь. Понимаем, что чемпионат начнётся в выходные дни в районе 20 июля. К этой дате мы и будем готовиться — времени у нас достаточно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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