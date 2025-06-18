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Испанский футболист «Химок» подписал трёхлетний контракт с хихонским «Спортингом»

Испанский футболист «Химок» подписал трёхлетний контракт с хихонским «Спортингом»
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Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредерра подписал контракт с хихонским «Спортингом».

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

«Очень и очень счастлив. Я здесь, чтобы пройти медицинское обследование, закончить всё с клубом. Рад возможности приехать сюда, присоединиться к великому клубу. С нетерпением жду возможности отдать всё, что у меня есть, чтобы всё получилось и всё прошло хорошо», — приводит слова Корредеры Marca.

Корредера выступал за подмосковные «Химки» с сентября 2024 года, его контракт завершал действие 30 июня. Всего в активе испанца 26 матчей в России и одна голевая передача.

18 июня «Химки» официально объявили, что клуб приостанавливает деятельность.

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