Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболки Месси продаются в МЛС чаще остальных

Футболки Месси продаются в МЛС чаще остальных
Комментарии

Футболка с фамилией нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси стала наиболее продаваемой среди всех любителей МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Для составления рейтинга использовались данные, собранные с 1 января по 1 мая 2025 года.

Второе место в рейтинге занял одноклубник аргентинца Луис Суарес. Тройку лидеров замкнул Мигель Альмирон из клуба «Атланта Юнайтед».

Марко Ройс из «Лос-Анджелес Гэлакси» занял 15-е место, Серхио Бускетс из «Интер Майами» расположился на 16-й строчке, а на 19-м месте оказался Оливье Жиру («Лос-Анджелес»).

Российский полузащитник команды «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук не попал в данный рейтинг, составленный из 25 футболистов.

Материалы по теме
Фото
«Историческая легенда». Лионель Месси поблагодарил Роберто Баджо за подаренную футболку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android