Футболки Месси продаются в МЛС чаще остальных

Футболка с фамилией нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси стала наиболее продаваемой среди всех любителей МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Для составления рейтинга использовались данные, собранные с 1 января по 1 мая 2025 года.

Второе место в рейтинге занял одноклубник аргентинца Луис Суарес. Тройку лидеров замкнул Мигель Альмирон из клуба «Атланта Юнайтед».

Марко Ройс из «Лос-Анджелес Гэлакси» занял 15-е место, Серхио Бускетс из «Интер Майами» расположился на 16-й строчке, а на 19-м месте оказался Оливье Жиру («Лос-Анджелес»).

Российский полузащитник команды «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук не попал в данный рейтинг, составленный из 25 футболистов.