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Вратарь «Зенита» Одоевский набил на спине большое тату с надписью на испанском языке

Вратарь «Зенита» Одоевский набил на спине большое тату с надписью на испанском языке
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Вратарь Даниил Одоевский в социальной сети опубликовал фотографию, на которой показал свежую татуировку на спине.

Фото: Страница Даниила Одоевского в социальной сети

22-летний голкипер набил большими буквами надпись на испанском языке «Время лечит». Фото прокомментировали некоторые футболисты, в частности игрок «Зенита» Андрей Мостовой, который написал: «Дань, всё норм?»

Одоевский провёл минувший сезон в аренде в «Ростове», права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту». Всего в активе голкипера 13 матчей за ростовчан, три из которых – «на ноль».

В сезоне-2024/2025 «Ростов» занял восьмое место в таблице РПЛ и дошёл до финала Кубка России, где в серии пенальти уступил московскому ЦСКА.

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