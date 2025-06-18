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Экс-министр спорта РФ высказался о возможном наказании Израиля от ФИФА по примеру России

Экс-министр спорта РФ высказался о возможном наказании Израиля от ФИФА по примеру России
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Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на информацию, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант наказания Израиля за открытые боевые действия против Ирана.

Сегодня, 18 июля, стало известно, что ФИФА может разрешить легионерам, выступающим в чемпионате Израиля, без какой-либо финансовой компенсации приостанавливать контракты с местными клубами. Ранее, в 2022 году аналогичное наказание было применено к российским клубам после обострения конфликта на Украине.

«По поводу решения ФИФА и этого разрешения игрокам приостанавливать контракты — ждём ответного слова израильской футбольной федерации. И наверняка — будущих обращений в различные суды.

Напомню, когда российский футбол оказался в такой же ситуации, судебные решения были не в нашу пользу. Интересно, как будут реагировать инстанции в этой ситуации», — написал Колобков в своём телеграм-канале.

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