«Вторая игра на клубном ЧМ будет лучше». Гвардиола — о победе «Ман Сити» над «Видадом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил первую игру своей команды на клубном чемпионате мира — 2025 в США.

Сегодня, 18 июня, «горожане» в первом для себя матче турнира обыграли марокканский «Видад» со счётом 2:0. Голы забили Филип Фоден и Жереми Доку.

«Первый матч на групповом этапе всегда самый сложный. Мы извлекаем из этого уроки, и вторая игра будет лучше. Сезон получится долгим, но нам важно быть здесь», — приводит слова Гвардиолы сайт ФИФА.

В следующей встрече группы G команда Хосепа Гвардиолы сразится с «Аль-Айном» из ОАЭ (23 июня).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.