«Реал» Мадрид в первой игре Алонсо потерял очки в матче с «Аль-Хилялем» на КЧМ

Завершился матч 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречались испанский «Реал» Мадрид и саудовский «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). После финального свистка был зафиксирован счёт 1:1.

Гонсало Торрес на 34-й минуте вывел испанскую команду вперёд. Рубен Невеш реализовал пенальти и сравнял счёт на 41-й минуте. На 90+2-й игрок «сливочных» Федерико Вальверде пробил пенальти, но Яссин Буну отразил этот удар.

В данном квартете также выступают «Пачука» и «Ред Булл Зальцбург».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.