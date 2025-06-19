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Реал Мадрид — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Реал Мадрид — Аль-Хиляль, результат матча 18 июня 2025, счёт 1:1, клубный ЧМ по футболу 2025

«Реал» Мадрид в первой игре Алонсо потерял очки в матче с «Аль-Хилялем» на КЧМ
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Завершился матч 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречались испанский «Реал» Мадрид и саудовский «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). После финального свистка был зафиксирован счёт 1:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

Гонсало Торрес на 34-й минуте вывел испанскую команду вперёд. Рубен Невеш реализовал пенальти и сравнял счёт на 41-й минуте. На 90+2-й игрок «сливочных» Федерико Вальверде пробил пенальти, но Яссин Буну отразил этот удар.

В данном квартете также выступают «Пачука» и «Ред Булл Зальцбург».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
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