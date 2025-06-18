Сегодня, 18 июня, состоялись четыре заключительных матча 3-го тура чемпионата Европы — 2025 среди молодёжных команд (до 21 года) в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 18 июня:

Группа D. Нидерланды — Украина (2:0);

Группа D. Дания — Финляндия (2:2);

Группа B. Англия — Германия (1:2);

Группа B. Словения — Чехия (0:2).

Групповой этап чемпионата Европы завершился, 21 июня стартует плей-офф турнира.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане одолели Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и в Грузии.