«Аль-Хиляль» возвращается к переговорам по трансферу Тео Эрнандеса — Sky Italia

«Аль-Хиляль» возвращается к переговорам с «Миланом» по поводу трансфера левого защитника Тео Эрнандеса, несмотря на первоначальный отказ. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, представители саудовского клуба отправились в Италию, чтобы встретиться с заинтересованными сторонами в Милане и попытаться заключить сделку. Однако главная проблема заключается в том, чтобы убедить самого футболиста согласиться на переход.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Милан» и «Аль-Хиляль» договорились о сумме трансфера в размере € 30 млн. Ещё € 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Позже появилась информация, что между клубами нет соглашения по условиям контракта и нет «зелёного света» от игрока.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.