«Фулхэм» планирует усилиться нападающим сборной США — Романо

Нападающий ПСВ и сборной США Рикардо Пепи находится в списке интересов «Фулхэма». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно источнику, за игроком также следят клубы из Испании и Италии.

В 29 матчах прошедшего клубного сезона Пепи забил 18 голов и отдал три голевые передачи.

Рикардо является воспитанником «Далласа», он также выступал за «Аугсбург» и «Гронинген». Футболист дважды становился чемпионом Нидерландов, брал Суперкубок страны, а в составе национальной команды два раза завоевал Лигу наций КОНКАКАФ.

По итогам прошедшего сезона «дачники» заняли 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 54 очка.