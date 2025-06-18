Болельщики «Манчестер Юнайтед» выразили недовольство ростом цен на билеты

Болельщики ФК «Манчестер Юнайтед» высказали недовольство ростом цен на билеты. В день, когда был опубликован календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, «Ман Юнайтед» представил новую систему категоризации билетов – впервые в истории клуба.

Согласно новой модели, цены будут повышены на самые востребованные встречи. По оценке Объединения болельщиков «Манчестер Юнайтед» (MUST), это приведёт к росту стоимости билетов более чем на 50%. Клуб объясняет изменения стремлением соответствовать ценовой политике других топ-команд АПЛ.

«После того как завершился прошлый сезон, можно было надеяться, что клуб пересмотрит планы по внедрению новой модели продаж, которая приведёт к чудовищному росту цен для 20 тыс. болельщиков на каждом матче, покупающих билеты поштучно. Это настоящий удар под дых преданным фанатам «Манчестер Юнайтед».

Когда клуб объявил о новой модели для членов клуба, мы призывали их сохранить текущие цены для большинства встреч, применяя высшую категорию только к ограниченному числу самых крупных игр, а также снизить цены на матчи с меньшим спросом.

Подобные решения только отталкивают преданных болельщиков и рискуют лишить целое поколение молодых фанатов возможности быть частью клуба», – приводит слова представителя MUST ESPN.

Сообщается, что с сезона-2025/2026 домашние встречи «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге будут разделены на три категории: A, B и C. Матчи с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Арсеналом», «Челси», «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» отнесены к категории A. Цены на такие билеты составят от £ 59 (€ 69) до £ 97 (€ 113).