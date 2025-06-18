Дональд Трамп встретился с футболистами «Ювентуса» в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял футболистов туринского «Ювентуса» в Овальном кабинете Белого дома.

Сейчас «Ювентус» находится в США, где принимает участие в клубном чемпионате мира по футболу. На кадрах видно, как Трамп обменивается рукопожатиями с главным тренером «Ювентуса» Игорем Тудором и футболистами команды Уэстоном Маккенни и Тёном Копмейнерсом.

В четверг, 19 июня, на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне состоится матч клубного ЧМ «Аль-Айн» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.