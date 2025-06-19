Определились четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата Европы U21

Определились четвертьфинальные пары чемпионата Европы — 2025 среди молодёжных команд (до 21 года), который проходит в Словакии.

По итогам группового этапа турнир покинули Словакия, Румыния, Чехия, Словения, Грузия, Польша, Украина и Финляндия.

Пары 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд:

Португалия — Нидерланды;

Испания — Англия;

Германия — Италия;

Дания — Франция.

Четвертьфинальные встречи пройдут 21 и 22 июня, полуфиналы — 25 июня, финал состоится 28 июня.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и в Грузии.