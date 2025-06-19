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«Париж» работает над трансфером игрока сборной Нигерии — Footmercato

«Париж» работает над трансфером игрока сборной Нигерии — Footmercato
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«Париж» планирует усилиться вингером «Нанта» и сборной Нигерии Мозесом Саймоном. Об этом сообщает Footmercato.

Согласно источнику, клубы уже договорились о трансфере, стоимость которого составит около € 7 млн. Парижане считают этого игрока одним из важных пунктов усиления состава перед новым сезоном Лиги 1.

В 33 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил восемь голов и отдал 10 голевых передач.

По итогам прошлого сезона «Париж» занял второе место в турнирной таблице Лиги 2, заработав 69 очков. Впервые за 46 лет данная команда выступит в высшем дивизионе французского первенства. Действующим чемпионом страны является «ПСЖ».

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