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«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, ещё два соперника команды определятся позже

«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, ещё два соперника команды определятся позже
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о контрольных матчах, которые команда проведёт на летнем сборе.

18 июня футболисты «Зенита» вышли из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр и провела тренировку.

— Поведайте, пожалуйста, о грядущих товарищеских матчах. Что ждёт «Зенит» на летних тренировочных сборах?
— Мы играем 29 июня с «Црвеной Звездой» в Сочи, играем 3 июля с «Динамо» из Махачкалы, они прилетят к нам, и есть ещё две встречи, которые требуют окончательного подтверждения. Они тоже будут сыграны в Петербурге, но пока не определены на 100%, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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