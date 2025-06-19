Гендиректор «Боруссии»: настоящий позор, что такой игрок, как Вирц, уходит из Бундеслиги

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке назвал позором тот факт, что Бундеслига останется без полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Ранее сообщалось, что игрок в ближайшее время официально перейдёт в «Ливерпуль».

«Это настоящий позор, особенно для Немецкой футбольной лиги, что такой игрок, как Флориан Вирц, уходит из Бундеслиги. Я бы вообще не был против, если бы он перешёл в «Баварию». Это было бы лучше для лиги. Лучше бы он играл с Мусиалой в Мюнхене, но два таких хороших футболиста в любом случае найдут друг друга», – приводит слова Ватцке Goal со ссылкой на Kicker.

В минувшем сезоне 22-летний Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.