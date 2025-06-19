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Гендиректор «Аль-Хиляля» высказался о возможных приобретениях клуба

Гендиректор «Аль-Хиляля» высказался о возможных приобретениях клуба
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Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада высказался о возможных приобретениях клуба в летнее трансферное окно.

«Я бы не удивился, если бы какой-нибудь игрок приехал в Саудовскую Аравию. У страны есть намерения, это долгосрочный план, и у клубов есть амбиции. Однако пресса всегда пускает о нас слухи, потому что мы активны на рынке. В случае с Винисиусом могу сказать, что мы не вели никаких переговоров напрямую. Наша лига может рассмотреть возможность подписания любого игрока. Дело не только в деньгах… Дело в проекте и направлении, в котором движется наш чемпионат», — приводит слова Кальсады Marca.

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