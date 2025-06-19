Вратарь «Аль-Хиляля» Буну высказался о ничьей в матче с «Реалом» на клубном ЧМ

Голкипер клуба «Аль-Хиляль» Яссин Буну поделился впечатлениями от матча с мадридским «Реалом» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира (1:1). В концовке встречи вратарь отразил пенальти, исполненный Федерико Вальверде, и спас свою команду от поражения.

«Это был непростой матч. Соперник силён, у него элитные футболисты и игра высшего уровня. Во втором тайме с ними было очень непросто, но мы знали, как обороняться. Слава богу, что удалось отбить пенальти — ты должен делать свою работу на поле. С «Реалом» тебе требуется максимальная концентрация, ведь это сильная команда с замечательными игроками, у нас это получилось», — приводит слова Буну официальный сайт ФИФА.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.