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Вратарь «Аль-Хиляля» Буну высказался о ничьей в матче с «Реалом» на клубном ЧМ

Вратарь «Аль-Хиляля» Буну высказался о ничьей в матче с «Реалом» на клубном ЧМ
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Голкипер клуба «Аль-Хиляль» Яссин Буну поделился впечатлениями от матча с мадридским «Реалом» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира (1:1). В концовке встречи вратарь отразил пенальти, исполненный Федерико Вальверде, и спас свою команду от поражения.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

«Это был непростой матч. Соперник силён, у него элитные футболисты и игра высшего уровня. Во втором тайме с ними было очень непросто, но мы знали, как обороняться. Слава богу, что удалось отбить пенальти — ты должен делать свою работу на поле. С «Реалом» тебе требуется максимальная концентрация, ведь это сильная команда с замечательными игроками, у нас это получилось», — приводит слова Буну официальный сайт ФИФА.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
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