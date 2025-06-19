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Куртуа — о ничьей «Реала» с «Аль-Хилялем»: мы были слишком медленными в первом тайме

Куртуа — о ничьей «Реала» с «Аль-Хилялем»: мы были слишком медленными в первом тайме
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа объяснил, почему команда не смогла одолеть саудовский «Аль-Хиляль» в своём первом матче на клубном чемпионате мира в США.

Встреча завершилась со счётом 1:1. В добавленное ко второму тайму время Федерико Вальверде не реализовал пенальти.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

«Мы были слишком медленными в первом тайме и с трудом находили свой ритм, а они действовали лучше. Нам удалось забить гол, но они сравняли счёт с пенальти. Я думаю, что мы играли лучше во втором тайме, верю, что если мы продолжим в том же духе, то выиграем несколько матчей», — приводит слова Куртуа сайт ФИФА.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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