Батраков — лучший молодой футболист РПЛ сезона-2024/2025 по версии капитанов и тренеров

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025. Оно проходит среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, он набрал 146 очков! Второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка — 131 очко. Третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10 можно по ссылке.

Премия «Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все игроки, которые на момент окончания сезона выступают за клуб РПЛ. В сезоне-2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне-2022/2023 — Сергей Пиняев, а в сезоне-2023/2024 — Константин Тюкавин.

Сколько стоят молодые футболисты: