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Видеообзор первого матча «Реала» на КЧМ-2025 под руководством Хаби Алонсо

Испанский «Реал» Мадрид не сумел обыграть саудовский «Аль-Хиляль» в матче 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Единственный мяч испанского гранда в этой встрече забил воспитанник «сливочных» Гонсало Торрес, отличившись с передачи бразильского вингера Родриго Гоэса. У саудовской команды автором гола с 11-метровой отметки стал португальский хавбек Рубен Невеш. Отметим, в компенсированное ко второму тайму время уругвайский полузащитник мадридцев Федерико Вальверде не реализовал пенальти. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

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Кроме того, встреча примечательна тем, что это был первый официальный матч испанского специалиста Хаби Алонсо у руля «Королевского клуба».

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