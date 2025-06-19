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Реал Мадрид — Аль-Хиляль — 1:1, видеообзор матча клубного чемпионата мира, видео голов: Гонсало, Невеш, 18 июня 2025, Алонсо

Видеообзор первого матча «Реала» на КЧМ-2025 под руководством Хаби Алонсо
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Испанский «Реал» Мадрид не сумел обыграть саудовский «Аль-Хиляль» в матче 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

Единственный мяч испанского гранда в этой встрече забил воспитанник «сливочных» Гонсало Торрес, отличившись с передачи бразильского вингера Родриго Гоэса. У саудовской команды автором гола с 11-метровой отметки стал португальский хавбек Рубен Невеш. Отметим, в компенсированное ко второму тайму время уругвайский полузащитник мадридцев Федерико Вальверде не реализовал пенальти. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Кроме того, встреча примечательна тем, что это был первый официальный матч испанского специалиста Хаби Алонсо у руля «Королевского клуба».

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